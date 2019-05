Schöne und gepflegte Zähne spiegeln unsere Gesundheit wider und beeinflussen unser Selbstbewusstsein. Um genau diese lange zu erhalten, ist die Wahl des richtigen Zahnarztes manchmal schwieriger als gedacht. Gerade in großen Städten wie Berlin, München oder Hamburg ist das Angebot entsprechend riesig. Vertrauen, Professionalität und moderne Technik sind dabei oft ein ausschlaggebender Faktor, wenn es um die Wahl der Praxis geht.

Seit vielen Jahren ist Zahnarzt Dr. Rainer Kristek in der allgemeinen, hochwertigen Zahnheilkunde verwurzelt und auf Implantologie spezialisiert. Zusammen mit seinem Team liefert er Lösungen, um Zähne zu erhalten, ein gesundes Zahnfleisch zu bewahren und individuellen Zahnersatz herzustellen. Implantate werden direkt im eigenen Labor in der Praxis entwickelt. Wie auch immer das Anliegen am Zahn aussieht, das Team der Praxis in Spandau nimmt sich Zeit für die Patienten und berät zu den Möglichkeiten der optimalen Versorgung.

Leistungen von Dr. Kristek

Die Zahnarztpraxis Rainer Kristek bietet ein breites Spektrum an Behandlungen der Zahnmedizin. Die Leistungen reichen von Prophylaxe über Prothetik bis zur Implantologie. Die einzelnen Leistungen sind dabei breit gefächert:

Prothetik – individueller Zahnersatz

Der Verlust eines Zahnes ist oft nicht nur ein ästhetisches Problem. Eine Lücke in der Zahnreihe stört beim Essen und kann zur Folge haben, dass sich das Gebiss verschiebt. Lösungen für diese Fälle bietet die Prothetik. Dabei konstruiert der Zahnarzt einen Ersatz für die fehlenden natürlichen Zähne, der individuell auf den Patienten angepasst ist. Zu den Möglichkeiten gehören etwa Brücken, Kronen, Inlays oder Prothesen. In der Praxis erhalten Patienten hochwertigen Zahnersatz, der vor Ort im eigenen Labor hergestellt wird.

Implantologie – Zahnersatz für hohe Haltbarkeit

Ein Zahnimplantat ist ein Zahnersatz, der in den Kieferknochen eingesetzt wird. Diese künstliche Zahnwurzel besteht aus Titan. Die Schrauben bilden den Körper für den weiteren Aufbau des Implantats – den Zahnersatz. So können darauf Brücken, Zahnkronen und Prothesen eingesetzt werden. Diese Art des Zahnersatzes ist durch lange Haltbarkeit und gute Verträglichkeit gekennzeichnet. Im Alltag strahlt das Zahnimplantat eine natürliche Ästhetik aus und bietet Komfort beim Kauen. Die mögliche Gefahr des Knochenschwundes durch eine Lücke in der Zahnreihe wird durch diese Lösung verhindert. Die Implantologie ist ein spezieller medizinischer Bereich. Diese Behandlungen sind ausschließlich Zahnärzten, Fachärzten und Oralchirurgen vorbehalten. Zahnarzt Rainer Kristek versorgt seine Patienten auf Basis seiner fundierten Erfahrungen in der Implantologie. Seit vielen Jahren führt er diese Behandlungen durch. Er arbeitet auf diesem Feld mit Dr. Dr. med. dent. Littke in Berlin zusammen.

Parodontologie – gesundes Zahnfleisch

Die Bezeichnung „Parodontologie“ beschreibt die Lehre vom Zahnhalteapparat, seinen Erkrankungen und Therapien. Der Zahnhalteapperat besteht aus Zahnfleisch, Zahnzement, Zahnfach und Wurzelhaut. Alle diese Bereiche sorgen dafür, dass die Zähne fest verankert sind. Bei der Parodontitis erkrankt das Zahnfleisch. Bakterien, die unter dem Zahnfleischrand zur Zahnwurzel vordringen, rufen diese Entzündung hervor. Sie kann dazu führen, dass Kieferknochen zerstört wird, Zähne sich lockern und ausfallen. Anfangs bemerken die Betroffenen häufig nichts von der Parodontitis. Erstes Anzeichen ist Zahnfleischbluten. Dr. Kristek behandelt Parodontitis mit modernen Methoden, die schmerzfrei sind und nur geringfügig in den betroffenen Bereich eingreifen. Um der Entzündung vorzubeugen, empfehlen sich regelmäßige Prophylaxebehandlungen, die die Zahnarztpraxis anbietet.

Endodontie – den Zahn erhalten

Die Endodontie beschreibt den Aufbau und die Krankheiten des Zahninnern. In diesen Bereich gehören Wurzelkanalbehandlungen. Bei diesen Maßnahmen geht es darum, einen Zahn zu erhalten, wenn der Nerv des Zahns entzündet oder das Zahnmark abgestorben ist. Kommen Patienten rechtzeitig in die Praxis Spandau, ist der Erhalt der betroffenen Zähne häufig möglich. Seit geraumer Zeit haben sich die Möglichkeiten bei Wurzelkanalbehandlungen erheblich erweitert, so dass viel mehr Zähne bewahrt werden können als früher. Reinigt und desinfiziert der Zahnarzt bereit behandelte Zähne erneut, sind Wurzelspitzenresektionen vielfach vermeidbar. Zu den Maßnahmen im Rahmen von Wurzelkanalbehandlungen gehören elektrometrische Längenbestimmungen, ultraschallunterstützte Spülungen und Desinfektionen. Dabei nutzt der Zahnarzt Lupenbrille und Kofferdam. Er nimmt dreidimensionale, thermoplastische Füllungen der Wurzelkanäle vor. Wer die entsprechenden Vorsorgetermine regelmäßig wahrnimmt, trägt effektiv dazu bei, das Absterben kranker Zähne zu verhindern.

Prophylaxe – richtig vorbeugen

Die Prophylaxe dient der Vorbeugung von Zahnkrankheiten. Ein wichtiger Bestandteil dieser Maßnahmen ist das Zähneputzen. Diese Mundhygiene führt der Patient selbst durch. Damit dies richtig gelingt, unterstützt die Zahnarztpraxis mit Tipps und Hinweisen zur richtigen Putztechnik. Dazu finden Patienten weitere Maßnahmen der Prophylaxe im Angebot er dentalen Praxis: die Entfernung von Zahnstein sowie die professionelle Zahnreinigung. Dabei kommen Ultraschallgeräte, Bürsten und Zahnseide zum Einsatz. Auf diese Weise wird Zahnbelag, der auch als Plaque bezeichnet wird, entfernt. Die durch die Reinigung geglättete Zahnoberfläche verhindert die erneute Ablagerung von Belägen. Die Zahnarztpraxis Rainer Kristek erinnert Patienten auf Wunsch an Termine für die Prophylaxe.

CEREC – Zahnersatz, am Behandlungsstuhl konstruiert

In der Zahnarztpraxis haben Patienten die Möglichkeit, Zahnersatz zu erhalten, der direkt an der Behandlungseinheit hergestellt wird. Dieses Verfahren heißt CEREC. Die Abkürzung steht für Chairside Economical Restoration of Esthetic Ceramics oder CEramic REConstruction. Dieses Verfahren spart Zeit, indem der Arzt den Zahnersatz aus Keramik am Computer selbst zu konstruiert und dem Patienten einsetzt. Bereits 1985 wurde CEREC erstmalig erfolgreich angewendet.

Kinderzahnheilkunde – kleine Patienten behutsam behandeln

Kinder erfahren durch den sanften Umgang in der Zahnarztpraxis Dr. Kristek früh ein positives Zahnarzterlebnis. Die Behandlung ist auf die besondere Anatomie des kindlichen Gebisses abgestimmt.

Dental Imaging – die Zähne im Blick

Über Dental Imaging bietet das Praxis-Team Patienten die Möglichkeit, die eigenen Zähne im Rahmen der Behandlungsplanung zu betrachten.

Schwerpunkt der Praxis – Gesundheit im Mund

Zahnarzt Rainer Kristek realisiert hochwertige zahnmedizinische Behandlungen. Die Praxis verfügt über ein eigenes zahntechnisches Labor und eine moderne Dentaltechnik. Patienten profitieren von schnelleren Bearbeitungszeiten. Über die Behandlung hinaus ist für Komfort gesorgt. Kostenfreie Parkplätze sind direkt hinter der Praxis in der Falkenseer Chaussee 196A in Spandau verfügbar. Dazu finden Patienten hier sehr arbeitnehmerfreundliche Öffnungszeiten. Denn die Praxis ist montags bis donnerstags bis 19 Uhr geöffnet.